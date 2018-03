POL-OG: Baden-Baden – Folgenreiches Ausparkmanöver

Baden-Baden (ots) – Ein 44 Jahre alter Fahrer eines Transporters befand sich am Montagmittag in der Sophienstraße, als er kurz nach 15 Uhr rückwärts aus einer Parklücke ausfahren wollte. Hierbei übersah der Mann eine 87-jährige Fußgängerin, welche zeitgleich den Wagen passierte. Der Peugeot rollte rückwärts und erfasst die Frau, welche schwere Verletzungen davontrug. Sie musste anschließend in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden. Die Beamten der Verkehrsgruppe Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3889583