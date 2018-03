POL-OG: Baden-Baden – Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Baden-Baden (ots) – Wie den Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte erst am Mittwoch zugetragen wurde, hat sich bereits am Montag, 26. Februar, in der Stadelhofer Straße ein Unfall zugetragen bei dem sich eine 67 Jahre alte Frau schwere Verletzungen zugezogen hat. Die Verletzte befindet sich derzeit immer noch im Krankenhaus. Laut ihren Schilderungen war die Dame gegen 21 Uhr zu Fuß bergwärts unterwegs. An der Einmündung zur Hebelstraße wurde sie von einem 56-jährigen Mercedes-Lenker touchiert, der von der Fremersberger Straße zunächst in die Stadelhofer Straße und dann gleich in den Hebelweg abbog. Der Autofahrer kümmerte sich sofort um die Fußgängerin und verbrachte sie umgehend in das Klinikum Mittelbaden. Dort erfolgte eine stationäre Aufnahme der Seniorin. Die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

