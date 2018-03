POL-OG: Baden-Baden – Gesucht und gefunden

Baden-Baden (ots) – Eine Beschwerde über zwei zu aufdringlich bettelnde Personen, führte am Mittwochmittag auf dem Leopoldsplatz zur Festnahme eines gesuchten Straftäters. Die Polizeibeamten trafen die zwei Männer gegen 12:20 Uhr in der Mitte der Fußgängerzone an. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich allerdings heraus, dass einer der beiden wegen eines früheren Delikts bereits die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft auf sich gezogen hatte. Der 33-jährige wurde daraufhin festgenommen und zum Polizeiposten Baden-Baden-Mitte gebracht. Da der Mann die zur Abwendung der Freiheitsstrafe festgesetzte Geldsumme nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Offenburg eingeliefert.

