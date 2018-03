POL-OG: Baden-Baden – Hausverbot mit Nachspiel

Baden-Baden (ots) – Das ausfällige Verhalten eines 46-Jährigen hat am frühen Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz in einem Supermarkt in der Beuerner Straße geführt. Der Mittvierziger hatte sich kurz nach 18.30 Uhr dem erteilten Hausverbot einer Mitarbeiterin widersetzt und der Frau im Anschluss Auszüge seines Fäkalwortschatzes ´präsentiert´. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Ordnungshüter hatte sich die Situation zwar beruhigt, eine Strafanzeige wegen Beleidigung wird jedoch nicht ausbleiben.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3874152