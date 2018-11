POL-OG: Baden-Baden – Hoher Sachschaden und eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Über 20.000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte müssen nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Mührichstraße bilanziert werden. Ein 60 Jahre alter Autofahrer war beim Linksabbiegen in Richtung eines Parkplatzes mit dem entgegenkommenden Smart einer 38-Jährigen zusammengestoßen. Während der Unfallverursacher mit dem Schrecken davon kam, zog sich die Frau im Kleinwagen leichte Blessuren zu.

