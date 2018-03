POL-OG: Baden-Baden – Kind von Hund gebissen

Baden-Baden (ots) – Ein 12 Jahre altes Mädchen wurde am Donnerstagnachmittag von einer Hündin gebissen. Ein 24-jähriger Spaziergänger war mit dem angeleinten Tier auf der Sommerstraße unterwegs, als die junge Tretroller-Fahrerin vorbeifuhr. Weil er sich vermutlich erschrocken hatte, biss der Vierbeiner in die linke Wade des Mädchens. Die 12-Jährige musste daraufhin in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden. Die Polizeibeamten haben Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mann eingeleitet.

