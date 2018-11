POL-OG: Baden-Baden – Nach Unfall verletzt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag endete für einen 58-jährigen Ford-Lenker im Krankenhaus. Gegen 17:24 Uhr befuhr der Mann gefolgt von einer 21-jährigen Opelfahrerin die B500 stadteinwärts in Richtung Baden-Baden. Möglicherweise aufgrund von Unachtsamkeit und zu geringem Sicherheitsabstand fuhr die junge Fahrzeugführerin dem 58-Jährigem auf, wodurch es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und der Ford-Lenker verletzt. Zur ärztlichen Behandlung wurde er in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den abgeschleppten Fahrzeugen wird auf 15.000 Euro geschätzt.

