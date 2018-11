POL-OG: Baden-Baden – Nach Unfall verletzt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein 68 Jahre alter Mann hat sich bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Schwarzwaldstraße schwere Verletzungen zugezogen. Während Arbeiten an einer Regenrinne einer Tiefgaragenausfahrt wurde er von einer 62-jährigen Fahrzeugführerin übersehen. Diese kam in Schrittgeschwindigkeit aus der Tiefgarage nach oben gefahren und stieß hierbei gegen den Arbeiter. Bei dem Unfall zog er sich schwerere Verletzungen zu und kam nach notärztlicher Erstversorgung in ein örtliches Krankenhaus.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4111410