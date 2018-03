POL-OG: Baden-Baden, Oos – Handtasche mitgehen lassen

Baden-Baden (ots) – Ein Unbekannter nutzte am Montag die kurze Unaufmerksamkeit einer 87 Jahre alten Frau aus. Die Dame war gegen 17 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Rheinstraße einkaufen und hatte ihre Handtasche hierbei in ihrem Einkaufswagen abgelegt. Der noch unbekannte Langfinger nutzte eine günstige Gelegenheit aus, um die Handtasche an sich zu nehmen und anschließend das Weite zu suchen. Es entstand ein Diebstahlschaden von über hundert Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3871777