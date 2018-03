POL-OG: Baden-Baden, Sasbach – Betrugsmasche übers Telefon

Baden-Baden (ots) – Ein bislang unbekannter Mann rief am Dienstagabend gegen 19 Uhr in einem Discounter in der Ooser Bahnhofstraße an und gab sich als Mitarbeiter der Hauptzentrale aus. Er wies die Mitarbeiterin an, Prepaid-Karten über die Kasse zu ziehen und die PIN übers Telefon durch zu geben. Den ausstehenden Betrag würde er im Nachgang verbuchen. Um das Vortäuschen der falschen Identität zu verstärken, wurde im Display der Telefonanlage die Nummer der Zentrale angezeigt. Da der Täter zudem sehr überzeugend war, schöpfte die Mitarbeiterin keinen Verdacht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.200 Euro. Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr in Sasbach. Hier wurde die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Hauptstraße Opfer derselben Telefonmasche. Der bislang unbekannte Täter gab sich als Mitarbeiter des Kundendienstes aus und gab an, er müsse die Beträge auf gewissen Prepaid-Karten ändern und wies mit Detailkenntnissen an, wie die Geschädigte zu verfahren habe. Als das Lesegerät eine Zwangspause einlegen musste entwickelte sich jedoch bei der Mitarbeiterin ein Misstrauen, woraufhin der Täter das Telefonat beendete. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. In beiden Fällen haben die zuständigen Beamten die Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet.

/ne

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3874147