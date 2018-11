POL-OG: Baden-Baden – Schild beschädigt, Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagvormittag ein an einer Hauswand in der Büttenstraße angebrachtes Firmenschild beschädigt und teils aus der Verankerung gerissen. Der Putz an der Hausfassade wurde so ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Personen die Hinweise auf den Verursacher geben können oder etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 07221 32172, mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

