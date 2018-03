POL-OG: Baden-Baden – Schmuck erbeutet

Baden-Baden (ots) – Herrenoberbekleidung und Schmuck waren die Beute eines Einbrechers am Samstagabend in einem Einfamilienhaus in Ebersteinburg. Der Unbekannte gelangte zwischen 19.30 Uhr und 23.15 Uhr über ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Anwesen und durchwühlte mehrere Schränke. Hierbei stieß der Langfinger sowohl auf Mode- als auch auf Echtschmuck. Auch ein Tresor war vor den Machenschaften des Eindringlings nicht sicher. Mit dem darin aufbewahrten Schmuck verschwand er über alle Berge. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3888400