POL-OG: Baden-Baden – Spiegel abgefahren, gibt es Zeugen?

Baden-Baden (ots) – Während der Fahrer des weißen Daimler Benz Vito am Dienstag zwischen 14.55 und 15.20 Uhr Arbeiten in einem angrenzenden Gebäude durchgeführt hatte, stellte er sein Fahrzeug in der Stephanienstraße, auf Höhe der Hausnummer 50, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als er zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Spiegelgehäuse neben dem Fahrzeug lag und ein Sachschaden von zirka 300 Euro entstanden war. Nun suchen die ermittelnden Beamten Zeugen des Vorfalls. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07221-32172 an die Polizei.

