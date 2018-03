POL-OG: Baden-Baden – Unter Alkohol Unfall verursacht

Baden-Baden (ots) – An einer Brückenmauer endete am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, die Fahrt eines 21-jährigen Ford-Fahrers. Ein Passant fand das verunfallte und verlassene Auto gegen 0:15 Uhr in der Kaiserallee vor, nachdem es frontal mit einer Mauer der Wilhelmsbrücke kollidiert war. Der 21-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Mitfahrer konnten wenige Meter weiter an der Trinkhalle aufgefunden werden. Beide Leichtverletzten mussten durch den Rettungsdienst in die Stadtklinik gebracht werden, wo dem Fahrer aufgrund seiner Alkoholisierung von über einem halben Promille auch eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben und sieht nun einem Strafverfahren entgegen. Neben der Feuerwehr Baden-Baden war auch ein Abschleppdienst vonnöten, um den Fiesta zu beseitigen. Am Wagen dürfte ein Totalschaden von etwa 4.000 Euro entstanden sein.

