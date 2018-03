POL-OG: Baden-Baden – Versuchte Rollerdiebstähle in der Innenstadt

Baden-Baden (ots) – Gleich zweimal wurden am Wochenende in der Innenstadt Versuche gestartet, abgestellte Roller zu entwenden. In einem Fall gelang es dem Tatverdächtigen das Lenkradschloss zu überwinden und das Kleinkraftrad 50 Meter weit zu schieben. Nachdem erfolglos versucht wurde das Fahrzeug am Augustaplatz kurzzuschließen, beschloss der unbekannte Täter sich mit dem im Helmfach befindlichen Halbschalenhelm aus dem Staub zu machen. Am Roller entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Im anderen Fall wurde ein Roller im verschlossenen Zustand durch die Merkurstraße gezogen und ebenfalls 50 Meter weiter abgestellt. Auch hier entstand ein Sachschaden, allerdings von mindestens 600 Euro. Ob die beiden Fälle in Verbindung stehen, wird derzeit untersucht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem bislang Unbekannten eingeleitet.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3871506