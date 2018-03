POL-OG: Baden-Baden – Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Baden-Baden (ots) – Polizeibeamte des Polizeireviers Baden-Baden nahmen in der Nacht auf Montag den aktiven optischen Einbruchsmelder eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße wahr. Nach näherer Überprüfung konnten kurz nach 2.30 Uhr Hebelspuren an der Haustüre festgestellt werden. Die Polizei geht von versuchtem Einbruch aus und hat diesbezüglich Ermittlungen eingeleitet.

