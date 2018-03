POL-OG: Baden-Baden – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Baden-Baden (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte am Dienstag zwischen 10.40 Uhr und 10.43 Uhr einen in der Fremersbergstraße Höhe Anwesen 53 abgestellten Peugeot. Um den verursachten Schaden in Höhe von rund 300 Euro kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte unter der Telefonnummer 07221 32172 in Verbindung zu setzen.

