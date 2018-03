POL-OG: Bietigheim – Von Leiter gestürzt

Bietigheim (ots) – Eine junge Frau hat sich am Donnerstagnachmittag beim Abstieg von einer Trittleiter Verletzungen zugezogen. Die 27-Jährige war gegen 15 Uhr in einem Betrieb in der Industriestraße mit dem Auswechseln eines Ersatzteils beschäftigt. Beim rückwärtigen Sturz prallte die Arbeiterin auf den Betonboden und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte Eigenverschulden zu dem Sturz geführt haben.

