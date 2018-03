POL-OG: Brand im Pelletwerk

Ettenheim (ots) – Kurz nach Mitternacht brach in der Trockungsanlage mit zwei Ablufttürmen des Pelletwerkes ein Brand aus. Im Bereich der Förderbänder wurde die Selbstlöschanlage ausgelöst. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Personen wurde nicht verletzt. Der Schaden dürfte in sich in einem hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Verkehr auf der naheliegenden Autobahn wurde durch die Rauchentwicklung nicht beeinträchtigt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3883530