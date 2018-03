POL-OG: Bühl, A5 – Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Bühl (ots) – Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Bühl in Fahrtrichtung Norden. Aus bislang unbekannter Ursache prallte eine 28 Jahre alte Ford-Fahrerin nach einem Fahrstreifenwechsel auf das Heck eines auf der rechten Spur fahrenden Sattelzugs. Durch den Aufprall kam der Wagen in eine Schleuderbewegung und blieb letztlich quer zur Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen stehen. Die Fahrerin, sowie die 27 Jahre alte Beifahrerin, welche nach derzeitigem Erkenntnisstand während der Fahrt nicht angegurtet war, erlitten schwere Verletzungen und mussten mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren werden. Der 42 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb unversehrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die Hintergründe zur Unfallursache sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten, die von Einsatzkräften der Feuerwehr Achern unterstützt wurden, war die linke und mittlere Spur der Autobahn bis kurz nach 23 Uhr gesperrt.

/ne

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3872984