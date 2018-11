POL-OG: Bühl – Gestreift und beschädigt, Hinweisgeber gesucht

Anzeige

Bühl (ots) – Ein Zeuge hatte am Montag beobachtet, wie ein Autofahrer einen geparkten Ford in der Eisenbahnstraße beschädigt hatte und sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, vom Unfallort entfernte. Die Lenkerin des Wagens hatte diesen gegen 16 Uhr für rund zehn Minuten gegenüber einer Bank abgestellt und konnte bei ihrer Rückkehr nur den am Außenspiegel beschädigten Wagen und einen vom Zeugen hinterlassenen Zettel an der Windschutzscheibe auffinden. Dieser Hinweisgeber, oder weitere Beobachter des Geschehens, werden gebeten, sich unter der Nummer 07223/99097-0, mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.

