POL-OG: Bühl – Mutmaßliche Rollerdiebe überführt

Bühl (ots) – Der Hinweis einer aufmerksamen Zeugin hat am Montagmittag zur vorläufigen Festnahme zweier mutmaßlicher Rollerdiebe geführt. Die Dame hatte sich kurz nach 11 Uhr an die Polizei gewandt und einen abgelegten Motorroller auf einem Feld neben der Seemattenstraße zwischen Oberweier und Vimbuch gemeldet. Beim Eintreffen der so verständigten Ordnungshüter wurde dann nicht nur der Roller aufgefunden. An dem Gefährt hatten sich zwischenzeitlich mehrere Jugendliche eingefunden, die nach erster Einschätzung auch für den vorangegangenen Diebstahl desselben vor einem Anwesen der Karlsruher Straße verantwortlich sein dürften. Die beiden 14-Jährigen erwarten eine Strafanzeige. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigen überstellt.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3871994