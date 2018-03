POL-OG: Bühl – Renitenter Patient

Bühl (ots) – Der Rettungsdienst musste am Donnerstag gegen 11 Uhr zu einer nicht ansprechbaren, im Freien liegenden Person in einem Wohngebiet im Norden von Bühl ausrücken. Kurz nach ihrem Eintreffen mussten sie aber die Beamten des Polizeireviers Bühl um Unterstützung bitten, da sich der Patient plötzlich aufrappelte und auf die Sanitäter losging. Auch gegenüber den hinzugerufenen Beamten trat der Endvierziger weiterhin sehr aggressiv auf. Da er mit erhobenen Fäusten auf die Kollegen zu lief, konnte er letztlich nur durch erheblichen Aufwand unter Kontrolle gebracht werden. Da er bei der anschließend Behandlung im Rettungswagen weiter versuchte die Beamten zu treten und diese bespuckte, musste er gefesselt werden. Letztlich wurde der offensichtlich alkoholisierte Randalierer, um weitere Störungen zu verhindern, in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Alle eingesetzten Kräfte wurden glücklicherweise nicht verletzt. /ne

