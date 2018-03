POL-OG: Bühl – Schäfchen zählen

Bühl (ots) – Bühl – Schäfchen zählen Zu seiner Verwunderung stellte am Mittwochmorgen ein Firmenbesitzer in der Draisstraße drei Schafe in seinem Hof fest. Um zu verhindern, dass die Tiere das Gelände wieder verlassen und auf die nahegelegene B3 laufen, schloss der neue `Hirte´ kurzerhand das Hoftor. Nach kurzen Ermittlungen durch die Beamten des Polizeireviers Bühl konnte die Eigentümerin der Schafe ausfindig gemacht werden. Diese holte sie dann eigenständig ab.

