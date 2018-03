POL-OG: Bühlertal – Einbruch in Kapelle

Bühlertal (ots) – Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von vergangenem Freitag bis Mittwoch unbefugten Zutritt in die Marienkapelle. Vermutlich durch Aufdrücken der verschlossenen Eingangstür gelangten die Diebe in das Gebäude. Ohne Beute zogen sie jedoch wieder von dannen. Geldbehältnisse befanden sich nicht in der Kapelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Bühlertal haben die Ermittlungen aufgenommen. /ne

