POL-OG: Bühlertal – Hund verletzt

Bühlertal (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag in der Büchelbachstraße mit einer nicht näher bekannter Waffe einen Hund verletzt. Die Tat dürfte sich im Zeitraum von 14:30 bis 17 Uhr abgespielt haben. Nachdem das Tier in der darauffolgenden Nacht an Atemnot litt, suchten die besorgten Besitzer einen Tierarzt auf. Dieser konnte eine mutmaßliche Schussverletzung diagnostizieren. Nach einer Operation befindet sich der Hund auf dem Weg der Besserung. Nun ermitteln die Beamten des Polizeireviers Bühl. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07223/990970 erbeten.

