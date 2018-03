POL-OG: Bühlertal – Rollerfahrer schwer verletzt

Bühlertal (ots) – Ein schwer verletzter Rollerfahrer und ein Gesamtschaden von rund 2.500 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen zu beklagen. Ein 65-jähriger Suzuki-Fahrer kollidierte kurz vor 6.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Hauptstraße zum Dorfplatz mit dem Zweirad eines entgegenkommenden 50-Jährigen. Dieser zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Die Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

