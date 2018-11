POL-OG: Durmersheim – Fahrer und Beifahrer belangt

Anzeige

Durmersheim (ots) – Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Rastatt wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag nicht nur einem 21 Jahre alten VW-Fahrer zum Verhängnis, sondern auch dessen gleichaltrigen Beifahrer. Während ein Drogenvortest zutage förderte, dass der Lenker des Wagens unter dem Einfluss von Drogen am Steuer gesessen haben dürfte, führte sein Compagnon eine geringe Menge an Marihuana mit sich. Gegen beide wird eine Anzeige vorgelegt.

