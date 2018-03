POL-OG: Durmersheim – Geldbeutel beim Einkaufen gestohlen

Durmersheim (ots) – In einem Lebensmittelgeschäft in der Karlsruher Straße wurde am Donnerstagmittag ein Diebstahl gemeldet. Eine 70 Jahre alte Kundin musste dort feststellen, dass ein Unbekannter unbemerkt ihren Geldbeutel entwendet hatte, welcher sich in ihrer Handtasche befunden hatte. Diese hing zur Tatzeit am Einkaufswagen. Wenig später konnte die Geldbörse auf dem Kundenparkplatz von einer Mitarbeiterin der Einkaufsfiliale gefunden werden. Geld war darin natürlich nicht mehr enthalten.

