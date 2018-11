POL-OG: Durmersheim – Von Auto angefahren und abgehauen

Anzeige

Durmersheim (ots) – Am Montagmorgen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein junger Radfahrer war nach ersten Erkenntnissen im Bereich der Hauptstraße unterwegs, als er die Ampelanlage am Bickesheimer Platz trotz roter Ampel passierte. Dies bemerkte zwar der Lenker eines Volkswagens, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er erwischte den Radler eigenen Angaben zufolge am Hinterrad, wobei dieser zu Sturz kam und sich eine Schürfwunde an der Hand zuzog. Der Autofahrer wollte sich um den Velofahrer kümmern, dieser jedoch suchte nach dem Unfall das Weite. Nach bisherigen Erkenntnissen müsste es sich um ein silbernes Mountainbike mit Schaden am Hinterrad handeln. Hinweise zu dem Unfall werden an die Beamten des Polizeipostens Bietigheim unter Tel: 07245 9127119 erbeten.

