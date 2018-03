POL-OG: Elchesheim-Illingen – Bettler unterwegs / Hinweise der Polizei

Elchesheim-Illingen (ots) – Gleich mehrere Wohnhäuser der Ortschaft Elchesheim-Illingen wurden im Verlauf des Dienstagmittags von Bettlern aufgesucht. Die Bittsteller, bei denen es sich häufig um lebensältere Damen handelte, klingelten hierbei an den Anwesen und bettelten anschließend um Bares. Die betroffenen Wohngebiete wurden durch die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Rastatt verstärkt bestreift. Zu strafbaren Handlungen kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Erfahrungsgemäß verfolgen die durch die Gemeinden ziehenden und bettelnden Personengruppen meist das Ziel, kostenfrei an Lebensmittel, Bargeld oder Kleidung zu gelangen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es bei günstiger Gelegenheit im Einzelfall auch zu Straftaten kommt. Die Polizei empfiehlt daher, fremden Personen gegenüber mit einem gesunden Misstrauen aufzutreten. Wenn Personen an der Haustür klingeln, die keine konkreten und verständlichen Anliegen haben, ist eine resolute Zurückhaltung angebracht. Wählen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen die 110.

