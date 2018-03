POL-OG: Ettenheim – Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Ettenheim (ots) – Ein 29 Jahre alter Mann kam am Montag gegen 22 Uhr auf der K5345 zwischen der Einmündung L103 und Ortseingang Orschweier von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Da er seinen VW nicht mehr selbständig befreien konnte ließ er den Wagen verschlossen zurück. Durch Polizeibeamte konnte der Fahrer später in der Nacht Zuhause mit rund 1,4 Promille angetroffen werden. Nach Auswertung erhobener Blutproben erwartet ihn nun eine Strafverfahren. Fremdschaden entstand bei dem Unfall nicht.

/ne

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3878198