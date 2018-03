POL-OG: Ettenheim – Feuer auf Balkon

Ettenheim (ots) – Aus bislang ungeklärten Gründen brach am Mittwochnachmittag auf einem Balkon im ersten Stock eines Wohnhauses in der Eugen-Lacroix-Straße ein Feuer aus. Durch das schnelle Einschreiten der örtlichen Feuerwehr, wurden nennenswerte Schäden am und im Gebäude verhindert. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache eingeleitet.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3874482