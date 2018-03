POL-OG: Ettenheim – Fußgänger schwer verletzt

Ettenheim (ots) – Ein Fußgänger hat sich am Donnerstagabend nach einer Kollision mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen. Der 89 Jahre alte dunkel gekleidete Mann überquerte gegen 19.30 Uhr die Otto-Stoelcker-Straße und wurde hierbei von einem 63 Jahre alten, in westliche Richtung fahrenden Opel-Lenker übersehen und frontal erfasst. Durch den Rettungsdienst musste der Verletzte zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Am Opel entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

