POL-OG: Ettenheim – Hund überfahren

Ettenheim (ots) – Ein Berner Sennenhund riss sich am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr bei einem Spaziergang parallel zur B3 von seiner Besitzerin los. Daraufhin rannte das Tier über die Bundesstraße und geriet hier unter einen in südliche Richtung fahrenden Sattelzug. Hierbei wurde der Hund überrollt und getötet. Am Sattelzug dürfte Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden sein.

