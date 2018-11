POL-OG: Ettenheim – Zeugenaufruf nach dreistem Einbruch

Anzeige

Ettenheim (ots) – Die Anwesenheit der Bewohnerin eines Anwesens im Meierbergweg schreckte noch unbekannte Einbrecher am vergangenen Donnerstag nicht davor ab, in das Gebäude einzudringen. Ohne dass es die Seniorin registrierte, hebelten die ungebetenen Besucher zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr ein Fenster auf und durchwühlten anschließend diverse Kommoden. Mit einem Bargeldbetrag von mehreren Hundert Euro suchten sie daraufhin das Weite. Die Ermittler des Polizeipostens Ettenheim sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07822 446950 erbeten.

