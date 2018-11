POL-OG: Forbach – Autofahrerin schwer verletzt

Anzeige

Forbach (ots) – Die 21 Jahre alte Lenkerin eines Mini zog sich bei einem Verkehrsunfall am Montag schwere Verletzungen zu. Sie befuhr kurz vor 13 Uhr die L83 aus Richtung der Talsperre kommend in Richtung Herrenwies/Sand, als sie in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund ihrer nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Der Wagen stieß gegen die Böschung, wurde abgewiesen und kam anschließend auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Zur weiteren Versorgung wurde die junge Frau mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Offenburg gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 7.000 Euro.

