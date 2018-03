POL-OG: Forbach – Autoreifen beschädigt, gibt es Zeugen?

Forbach (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind auf der Suche nach einem Mann, der am Dienstagabend auf dem Parkplatz des Forbacher Rathauses zwei Reifen an einem Auto beschädigte. Laut vorliegender Zeugenaussage soll der Unbekannte zwischen 19.50 Uhr und 20 Uhr mit einem Messer in die beiden Reifen der linken Fahrzeugseite eines Opel eingestochen haben. Dies führte zum einen zu einem Luftaustritt an den Pneus und letztlich zu einem Sachschaden von rund 200 Euro. Beim Verdächtigen soll es sich um einen circa 180 Zentimeter großen Mann mit Bauchansatz und Halbglatze handeln. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke bekleidet und entfernte sich nach der Tat über den Fußweg hinter dem Anwesen „Landstraße 25“. Wer verdächtige Beobachtungen in Bezug auf die Sachbeschädigung oder dem Gesuchten gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07225 9887-0 an die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau.

