POL-OG: Forbach – Tankstellenraub geklärt / Nachtragsmeldung

Forbach (ots) – Den Ermittlern des Kriminalkommissariats Rastatt ist eine rasche Aufklärung des Tankstellenraubs am 29. Januar in der Landstraße geglückt. Aufgrund eines Hinweises sowie der Auswertung von Videoaufnahmen kamen die Beamten einem 17-Jährigen auf die Schliche. Nachdem der Jugendliche mit dem Stand der Ermittlungen konfrontiert wurde, legte er ein umfassendes Geständnis ab. Bei dem mutmaßlichen Tatverdächtigen konnten ferner Kleidungsstücke aufgefunden werden, die er während der Tatausführung trug. Sein Beitrag zur Tataufklärung bewahrte den Jugendlichen vorerst vor einer Inhaftierung. Er wurde zunächst auf freiem Fuß belassen.

/wo

Ursprungsmeldung vom 30.01.2018, 8.33 Uhr

POL-OG: Forbach – Raub auf Tankstelle

Forbach – Ein Angestellter einer Tankstelle in der Landstraße wurde im Verlauf des Montagabends Opfer eines Raubüberfalls. Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrat ein noch unbekannter, maskierter Mann gegen 21.45 Uhr den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines Messers den Kasseninhalt. Nachdem der Täter so einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich ergaunert hatte, ergriff er zu Fuß die Flucht in Richtung Bahnhof. Der Unbekannte wird als 180 bis 185 Zentimeter groß, schlank und zwischen 18 und 22 Jahre alt beschrieben. Über seine dunklen Haare hätte er eine schwarze Skimaske mit Sehschlitz und Mundöffnung getragen. Des Weiteren sei er mit einer dunklen Kapuzenjacke, einem blauen Pullover, einer blauen Hose sowie Turnschuhen der Marke Nike bekleidet gewesen. Bei dem Messer soll es sich um eine Art Brotmesser mit hellem Griff gehandelt haben. Er soll seinen Forderungen in akzentfreiem Deutsch Nachdruck verliehen haben. Hinweise nehmen die Beamten der Kripo unter der Telefonnummer: 0781-212820 entgegen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3867416