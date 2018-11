POL-OG: Forbach – Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Anzeige

Forbach (ots) – Mehrere Zeugen riefen am Sonntagabend gegen 20 Uhr bei der Polizei an und meldeten einen Toyota, welcher auf dem Weg von der A5 Höhe Rüppurr in Richtung Gaggenau sei. Dessen Fahrer legte laut Zeugenaussagen eine komische Fahrweise an den Tag und kam bereits mehrfach auf die Gegenfahrbahn, jedoch ohne andere Verkehrsteilnehmer dabei zu gefährden. Kurz darauf konnte der 41-jährige Fahrzeuglenker durch die Polizei an seiner Wohnanschrift in Forbach angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

