POL-OG: Friesenheim, Oberweier – Abendessen mit Unterbrechung

Friesenheim (ots) – Die Kochkünste eines Mitarbeiters in einem Seniorenheim haben am Montagabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz ´Im Breiten Feld´ geführt. Der Mann hatte sich kurz vor 21.30 Uhr eine Mahlzeit zubereitet und hierbei die Pfanne mitsamt Inhalt ausgiebig erhitzt. Ein in der Nähe installierter Rauchmelder folgte dann seiner Bestimmung und schlug Alarm. Nach dem Durchlüften der Räumlichkeiten durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Friesenheim stand einem fortgesetzten Abendessen nichts mehr im Wege.

