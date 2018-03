POL-OG: Friesenheim – Unfall verursacht

Friesenheim (ots) – Ein 31 Jahre alter Mann verursachte am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der Kronenstraße offenbar einen Verkehrsunfall. Da sich der Verkehr in Richtung Lahr zurückstaute entschied sich der VW-Fahrer kurz vor der Einmündung zur Geroldsecker Straße auf die Linksabbiegespur zu wechseln. Hierbei übersah er jedoch einen auf dieser Spur fahrenden Renault eines 19 Jahre alten Mannes. Es kam zur seitlichen Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

