POL-OG: Friesenheim – Vorfahrt missachtet

Friesenheim (ots) – Eine 76 Jahre alte Frau war am Dienstagmorgen gegen 10.15 Uhr in der Luisenstraße unterwegs, als sie mit ihrem Renault an der Kreuzung `Im Eigen´ mit einem vorfahrtsberechtigten VW eines 44-Jährigen zusammenstieß. Hierbei zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Es entstand rund 6.000 Euro Sachschaden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3878458