POL-OG: Friesenheim – Zwei Einbrüche in einer Nacht

Friesenheim (ots) – Unbekannten gelang es in der Nacht auf Donnerstag bei zwei Gewerbebetrieben einzubrechen. In beiden Fällen wurde eine Tür ausgehebelt, um im Innern des Gebäudes nach potenziellem Diebesgut zu stöbern. In der Otto-Hahn-Straße wurden im Innneren eine Kasse, Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Mit aufgefundenem Diebesgut und einem hinterlassenen Sachschaden, vermutlich im vierstelligen Bereich zu bilanzieren, zogen die Unbekannten weiter zu einem benachbarten Gebäude in der Industriestraße. Nachdem sie sich auch dort Zugang verschafft hatten, wurde ein Trennschleifer und Kleidung entwendet, die aber im Außenbereich zurückgelassen wurde. Nachdem Kriminaltechniker Spuren sicherten, haben die Polizeibeamten des Polizeireviers Lahr nun die Ermittlungen eingeleitet.

