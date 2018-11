POL-OG: Gaggenau – Beim Rangieren erheblichen Sachschaden verursacht

Anzeige

Gaggenau (ots) – Der Lenker eines Mercedes verursachte beim Rangieren in der Goethestraße am Donnerstagmittag erheblichen Sachschaden. Er kollidierte gegen 15.15 Uhr unter anderem mit einem in der Straße befindlichen Nissan, einer Mülltonne und einem Straßenschild. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4111278