POL-OG: Gaggenau, Kuppenheim – Mehrere Brände

Gaggenau (ots) – Zu drei Bränden rückten die Beamten des Polizeireviers Gaggenau an vergangenem Montag innerhalb von zwölf Stunden aus. Den Anfang machte ein durch heiße Asche und Funkenflug entfachter Abfallhaufen in der Rotenfelser Straße in Kuppenheim-Oberndorf gegen 10.15 Uhr. Da der Wind das Feuer immer wieder in der Nähe des Wohnhauses entfachte, benötigte der Besitzer die Hilfe der Feuerwehr, welche mit mehreren Fahrzeugen anrückte und die Situation rasch im Griff hatte. Am Nachmittag brannte gegen 16 Uhr in der Gaggenauer Hubstraße Baumschnitt. Da sich der Wind drehte und der Rauch daraufhin in Richtung Wohngebiet zog, wurde das Feuer durch den Grundstücksbesitzer selbstständig gelöscht bevor Wehrleute tätig werden mussten. Zu einem Kaminbrand wurden die Polizeibeamten gemeinsam mit der Feuerwehr gegen 21.40 Uhr in die Bergstraße nach Gaggenau-Winkel gerufen. Nachdem die Holzheizung ausgeschalten wurde, reinigte die Feuerwehr den Kamin um ein erneutes entflammen des abgelagerten Rußes zu verhindern. Bei keinem der Einsätze kam es zu Personenschäden.

