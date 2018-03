POL-OG: Gaggenau – Nach Unfall geflüchtet / Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) – Nach einem Auffahrunfall am Montagnachmittag sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau aktuell auf der Suche nach Zeugen. Ein 26-jähriger Volkswagen-Fahrer wollte gegen 16.40 Uhr bei der Auffahrt Gaggenau Mitte auf die B462 in Richtung Gernsbach einfahren, als ein noch unbekannter Renault-Lenker von hinten auffuhr und so einen Schaden von rund 800 Euro verursachte. Der Unfallverursacher, der zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein soll und als kurz- und dunkelhaarig beschrieben wurde, entfernte sich nach der Kollision, ohne sich weiter um den Vorfall zu scheren. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Hinweise über den Unbekannten oder den Unfallhergang nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer: 07225-98870 entgegen.

