POL-OG: Gaggenau – Rollerfahrer schwer verletzt

Anzeige

Gaggenau (ots) – Beim Abbiegen von der Goethestraße in die Michelbacher Straße hat ein 46 Jahre alter Dacia-Lenker am Mittwochnachmittag einen entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen. Bei dem folgenden Zusammenstoß kurz nach 15 Uhr hat sich der 38 Jahre alte Fahrer des Leichtkraftrads schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in eine Rastatter Klinik gebracht werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam ohne Blessuren davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4109841