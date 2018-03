POL-OG: Gaggenau – Unbekümmert

Gaggenau (ots) – Eine offen stehende Haustür sorgte am Donnerstagabend für einen Polizeieinsatz in der Nelkenstraße. Eine Streifenbesatzung hatte die offene Tür des Anwesens bemerkt. Beim genaueren Überprüfen der Örtlichkeit wurde festgestellt, dass auch das vor dem Haus abgestellte Fahrzeug unverschlossen zurückgelassen wurde. Trotz brennenden Lichts im Innern der Wohnräume, war kein Bewohner anzutreffen. Nach Rücksprache mit einem Nachbar, wurde der Herr des Hauses kontaktiert, welcher sich durch die Umstände an seinem Anwesen nicht aus der Ruhe bringen ließ. Das brennende Licht und der unverschlossene Wagen seien normal und die offene Tür zum Innenhof, sei dem Wind geschuldet. Aufgrund der Angaben des Hausbesitzers und dem Fehlen von Aufbruchsspuren, konnte ein Einbruchsdelikt ausgeschlossen werden.

