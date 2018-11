POL-OG: Gaggenau – Von Ladefläche hinuntergefallen

Anzeige

Gaggenau (ots) – Leichte Verletzungen waren die Folge des Sturzes eines 53 Jahre alten Mannes von der Ladefläche eines Anhängers. Am Mittwochmorgen entlud der Mitarbeiter einer Firma in der Draisstraße einen Lastkraftwagen. Gegen 9:20 Uhr wollte der Arbeiter wohl etwas im Laderaum verschieben, als er nach ersten Erkenntnissen aus dem Gleichgewicht kam und nach hinten auf den Asphalt fiel. Bei dem Sturz verletzte sich der Mittfünfziger an der Hand und wurde nach erster medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4110226